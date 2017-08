Cresce attesa negli Usa per eclissi sole totale di lunedì

Cresce l'attesa per il 'sole nero', l'eclissi totale solare a cui potranno assistere milioni di persone il 21 agosto negli Stati Uniti. Un evento straordinario, dal punto di vista astronomico, che nel frattempo è diventato anche un evento mediatico.

Sono infatti tanti gli appassionati che raggiungeranno da tutto il mondo le località interessate dal "cono d'ombra", dove il sole sarà oscurato al 100%.

"Tecnicamente la luna illuminata dal sole getta la sua ombra nella direzione opposta e quando la terra 'entra' in quell'ombra, l'eclissi ha inizio", spiega l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope.

Il cono d'ombra attraverserà tutti gli Usa, ma la totalità sarà visibile solo all'interno di una 'ristretta' fascia che attraverserà gli Stati Uniti continentali da nord est a sud est, interessando Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, North Carolina e South Carolina. Al di fuori di questa fascia l'eclissi sarà parziale.

Inizierà poco prima delle 17, ora svizzera, nel bel mezzo del Pacifico settentrionale, poi l'ombra si sposterà verso gli Usa continentali, dove sarà visibile nelle ore centrali della giornata. "Il luogo dove l'eclissi totale avrà una durata maggiore si trova a sud di Carbondale, nell'Illinois. Qui avrà una durata di 2 minuti e 41,6 secondi", spiega l'astrofilo Paolo Volpini, coordinatore per la divulgazione dell'Unione Astrofili Italiani (UAI). L'eclissi sarà visibile in modo parziale anche in Europa e Africa.