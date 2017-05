Cresce finanziamento collettivo nel 2016

Il crowdfunding riscuote forte successo in Svizzera. Nel 2016, questa forma di finanziamento collettivo via internet, ha permesso di raccogliere 128,2 milioni di franchi, quattro volte più dell'anno precedente, attraverso contributi di oltre 100'000 persone.

L'anno scorso questa forma alternativa di finanziamento ha dato origine a 3028 campagne in vista della raccolta di fondi. Alla fine di aprile in Svizzera esistevano circa 50 piattaforme dedicate a tale attività, come risulta da uno studio pubblicato oggi dall'Alta scuola di Lucerna.

Per quest'anno, è previsto un ulteriore aumento del fenomeno e la raccolta di circa 400 milioni di franchi.

In un confronto internazionale, il crowdfunding in Svizzera è ancora modesto, con una media di 15,50 franchi a persona, contro i 108,2 degli Stati Uniti. Il primato però spetta alla Cina con una raccolta di circa 98 miliardi di franchi, 75 franchi per abitante.