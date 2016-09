Crescita economica: Credit Suisse rialza previsioni per il 2016

Anche Credit Suisse corregge al rialzo le sue previsioni di crescita dell'economia svizzera per l'anno in corso. Stando agli economisti dell'istituto, il prodotto interno lordo (Pil) aumenterà quest'anno dell'1,5%, contro il +1,0% atteso in precedenza.