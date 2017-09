Croazia: 172 mila hanno lasciato Paese in ultimi anni

Come riferito dal portale Index, gli altri Paesi che hanno registrato un forte afflusso di cittadini croati sono Irlanda, Svezia, Norvegia e Italia. A emigrare sono sopratutto giovani desiderosi di guadagni più adeguati alle loro capacita'. Secondo la stessa fonte, solo nel 2015 sarebbero stati 57 mila i croati emigrati in Germania.

La Croazia è stato l'ultimo Paese a entrare nell'Unione europea il primo luglio 2013. Degli altri Paesi della ex Jugoslavia solo la Slovenia fa parte dell'Unione dal 2004. In lista di attesa sono Serbia, Montenegro (entrambi già impegnati nel negoziato di adesione), Macedonia (ha lo status di Paese candidato ma non ha ancora avviato il negoziato per il blocco della Grecia sul nome), Bosnia-Erzegovina (ha presentato domanda per lo status di Paese candidato).

Per il Kosovo la prospettiva europea è strettamente legata al dialogo con Belgrado e al processo di normalizzazione dei rapporti con la Serbia che non riconosce la sua indipendenza.