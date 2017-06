Csc: stime Pil Italia riviste in forte rialzo, in 2017 +1,3%

Confindustria rivede in forte rialzo le stime sul Pil italiano per il 2017, indicando una crescita del +1,3%, contro il precedente +0,8%. Secondo le nuove previsioni del Csc, il Centro studi di Confindustria, va meglio anche il Pil del 2018, al +1,1% (dal +1,0%).

La correzione, rispetto ai dati di dicembre, è in buona parte dovuta all'innalzamento delle statistiche dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), viene spiegato. In generale, per il Csc l'accelerazione è stata trainata da "export e investimenti".