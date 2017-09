CSt: sfera privata, ancora no a iniziativa e controprogetto

Il dossier ritorna alla Camera del popolo. L'iniziativa mira ad ancorare nella Costituzione federale il segreto bancario per le persone residenti in Svizzera. Lo scopo è scongiurare che in futuro le autorità fiscali possano chiedere alle banche di fornire informazioni bancarie relative a un cliente anche in caso di evasione fiscale e non solo in caso di frode.

La privacy e il segreto bancario sono già sufficientemente protetti, ha sostenuto Pirmin Bischof (PPD/SO) a nome della commissione. "Che senso ha approvare un controprogetto se questo è osteggiato dal governo, dai cantoni, dalle banche e da Economiesuisse?", si è chiesto da parte sua Konrad Graber (PPD/LU). L'iniziativa non solo è mal concepita, ma è perfettamente inutile, ha aggiunto Bischof.