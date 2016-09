Cuba: Farinas sospende lo sciopero della fame. Ma è giallo

Secondo quanto annunciato dal suo portavoce, infatti, Farinas ha sospeso lo sciopero della fame dopo che l'assemblea di Strasburgo aveva approvato un emendamento che condiziona l'assistenza Ue a Cuba al rispetto dei diritti umani nell'isola.

L'unica informazione disponibile sull'approvazione di questo emendamento, però, proviene da un blog che si presenta come sito ufficiale della rappresentanza dell'Europarlamento in Spagna, ma che in realtà non ha alcun nesso con le istituzioni Ue.

Fonti dell'ufficio dell'Europarlamento a Madrid hanno confermato all'ANSA che il blog (europarlamentos.wordpress.com) "è fasullo, e le informazioni che diffonde sono false", sottolineando che è già stato chiesto al gestore della piattaforma dove è pubblicato di eliminarlo, e i servizi legali Ue a Bruxelles sono stati avvertiti sul caso e non escludono possibili denunce giudiziarie.