Cure di lunga durata: Unia chiede migliori condizioni di lavoro

La petizione chiede di garantire impieghi sicuri, una quantità sufficiente di personale, salari adeguati e il necessario riconoscimento per il lavoro prestato, indica Unia in una nota.

La conferenza nazionale ha riunito a Berna 50 persone del settore delle cure e della presa a carico. Un tema della discussione ha interessato le case di cura private.

Orpea, il più importante gruppo svizzero del ramo, si è ingrandito un anno fa con 60 nuove case di cura in tutta Europa. La Svizzera non rappresenta il mercato più importante per fatturato, ma con 51,4 milioni di euro di utile netto è risultato l'anno scorso il più redditizio.

In Svizzera Orpea controlla in particolare le case di cura Senevita. Un'impresa - scrive Unia - che punta sulla mano d'opera a basso costo e facilmente rimpiazzabile e investe più sull'estetica e sul suo parco immobiliare che sulle condizioni di lavoro.