Daniel Day-Lewis dice addio, non farà più l'attore

Daniel Day-Lewis, l'attore che ha vinto tre volte l'Oscar, si ritira. Considerato uno degli attori più eminenti della sua generazione, Day-Lewis non offre spiegazioni per il suo addio alla recitazione.

''Daniel Day-Lewis non lavorerà più come attore. È immensamente grato a tutti i suoi collaboratori e sostenitori. La sua è una decisione privata su cui lui o i suoi portavoce non rilasceranno ulteriori commenti'', afferma la portavoce Leslee Dart, confermando l'indiscrezione riportata da Variety.

Day-Lewis si è aggiudicato il suo primo Oscar per il film 'Il mio piede sinistro' nel 1989. La seconda statuetta gli è stata consegnata per la sua performance ne 'Il petroliere' nel 2007 e la terza per 'Abraham Lincoln' nel 2012.