Danni per 100 milioni causati dalle gelate alla frutta

Si precisano i contorni dei danni provocati alle colture dalle gelate delle scorse settimane. Solo per la frutta, i costi si aggirano sui 100 milioni di franchi. Per la vigna non sono ancora disponibili dati certi, ma almeno 5500 ettari sono stati danneggiati.

"Nel settore della frutta si può ormai parlare di perdite storiche", ha dichiarato oggi all'ats Hubert Zufferey dell'Associazione Svizzera Frutta. Per i produttori di mele i danni si avvicinano ai 42 milioni, per le ciliege sono sui 25 milioni, ha precisato Zufferey, sottolineando che si tratta ancora di una prima stima.

Il volume delle ciliege "nostrane" sarà di un quarto rispetto a una stagione normale. I negozi potranno insomma offrirne 800 tonnellate contro le 3 mila normalmente. Per mele e pere, un terzo circa della produzione è andato perduto.

Il gelo ha rovinato circa il 67% del raccolto di prugne, ha aggiunto il portavoce dell'Associazione Svizzera frutta. Quanto alle albicocche, il raccolto è diviso per due: invece di 9 mila tonnellate, ne rimangono da 4 a 4500.

Meno drammatica la situazione per le fragole con una perdita del 20% rispetto a una stagione normale. Stime sono in fase di elaborazione per i lamponi, mentre mirtilli e more non hanno subito i contraccolpi del gelo.

Globalmente, per i produttori di frutta la fattura causata dal freddo è salata: circa 100 milioni di franchi, ha detto Zufferey, precisando che vi sono comunque importanti differenze regionali. Per quanto riguarda le mele, le perdite in Vallese oscillano tra il 5% e il 10% a fronte dell'80% registrato nella Svizzera centrale.

Per la vigna è ancora prematuro fare previsioni sui danni. Bisognerà attendere la fioritura in giugno, ha dichiarato all'ats Chantal Aeby di Swiss Fine Wine. Le superfici toccate dal gelo rappresentano oltre un terzo dei 14'800 ettari piantati a vigna in Svizzera, secondo un bilancio risalente a fine aprile.