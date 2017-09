Davos: pista di hockey, sì a ristrutturazione

A questo proposito verrà quindi stanziato un credito di 25,5 milioni di franchi. I lavori inizieranno l'anno prossimo e dovrebbero terminare nel 2020.

Il consiglio comunale aveva dato il via libera a un tesoretto di 22,1 milioni, ma migliorie in materia di assicurazione contro gli incendi hanno provocato un incremento del budget. Il popolo ha così dovuto esprimersi per sbloccare i 3,4 milioni supplementari. Alle urne si è recato il 48% degli aventi diritto di voto.

Il Davos potrà dunque festeggiare il proprio centenario, che cadrà nella stagione 2020/21, in un impianto completamente rimesso a nuovo. La nuova pista, che ogni anno durante il periodo delle festività natalizie ospita inoltre la prestigiosa Coppa Spengler, conterà su 6577 posti, ossia 223 meno di quelli attuali. Il Cantone devolverà cinque milioni per il risanamento della struttura.