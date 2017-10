Detenuto muore nella prigione dell'aeroporto di Zurigo

Un detenuto di 36 anni è stato trovato morto ieri nella prigione dell'aeroporto di Zurigo. L'uomo era un cittadino brasiliano sospettato di assassinio. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause del decesso.

Le indagini sono state affidate alla procura di Winterthur/Unterland, indica in una nota il Ministero pubblico, che per non intralciare le indagini non intende fornire al momento altre informazioni.