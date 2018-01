Deutsche Bank: già superati parametri previsti da Bce per 2018

Deutsche Bank ha ampiamente superato i parametri fissati dalla Banca centrale europea per il 2018. Lo si legge in una nota dell'istituto.

Nel comunicato viene indicato che, a seguito della revisione periodica (Srep), il Common Equity Tier 1 (Cet1) prescritto dall'Eurotower è del 10,65%, il Tier 1 del 12,15% e il Total Capital Ratio del 14,15%. Parametri tutti superati da Deutsche Bank già lo scorso 30 settembre, quando l'istituto ha registrato un Cet1 del 14,58%, un Tier 1 del 17% e un Total Capital Ratio del 18,7%.

Oggi il "Financial Times" online aveva anticipato l'innalzamento dei requisiti minimi di capitale della Bce per Deutsche Bank affinché soddisfi i parametri per il 2018.

La banca tedesca deve arrivare ad un common equity tier 1 (Cet1) del 10,65% dal 9,52% dell'anno scorso.