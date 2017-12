In dicembre la Posta ha trattato 18 milioni di pacchi fino a Natale

E tutto ciò - sottolinea l'azienda in un comunicato odierno - sebbene quest'anno fino a Natale a causa del calendario ci sia stato un giorno in meno a disposizione per la spartizione e il recapito rispetto all'anno precedente.

Nei giorni di punta gli impianti di smistamento di Frauenfeld (TG), Härkingen (SO) e Daillens (VD) hanno visto transitare oltre un milione di pacchi ciascuno. Il 19 dicembre la Posta ha stabilito un nuovo record: i tre centri hanno trattato più di 1,3 milioni di pacchi, una quantità mai gestita prima in una sola giornata.

Per far fronte a tali picchi di carico, la Posta ha dotato i propri centri di ulteriori impianti di smistamento, potenziando negli ultimi anni la loro capacità del 25%.

Dato che il volume di pacchi è in costante crescita, provocata in particolare dalla vendita per corrispondenza, è già in programma la costruzione di tre ulteriori centri pacchi regionali a Cadenazzo (TI), Untervaz (GR) e Vétroz (VS).

I postini nei giorni più frenetici del periodo prenatalizio hanno recapitato inoltre fino a 18 milioni di lettere, invii pubblicitari e giornali. Tutto il personale disponibile è stato impiegato e i centri lettere sono rimasti in funzione praticamente 24 ore su 24, inclusi i weekend. I postini hanno lavorato anche sabato 23 dicembre per consegnare ulteriori pacchi prima della vigilia di Natale. Nonostante il calo dei volumi, quest'anno sono state trattate complessivamente due miliardi circa di lettere indirizzate.

La Posta ricorda poi che comunque il lavoro nei centri pacchi non finisce a Natale. Il commercio online è florido anche dopo le festività e inoltre l'azienda partecipa all'iniziativa di solidarietà "2 x Natale" insieme alla Croce Rossa Svizzera, a SRG SSR e a Coop. Fino al 6 gennaio, presso tutte le filiali sarà possibile impostare gratuitamente pacchi destinati alle persone bisognose in Svizzera con donazioni contenenti generi alimentari a lunga scadenza (riso, olio, caffè e conserve) o anche prodotti per l'igiene e la cura della persona.

Alla pagina www.posta.ch/2xnatale i donatori possono anche richiedere il servizio pick@home per la presa in consegna gratuita dei pacchi presso il loro domicilio o anche un altro indirizzo.

Con le donazioni on line per i pacchi la Croce Rossa acquisterà direttamente sul posto, in Bosnia-Erzegovina, Moldavia e Kirghizistan, i beni di urgente necessità e li distribuirà alle persone bisognose.

La campagna del 2016/2017 ha raccolto oltre 66'000 pacchi regalo e 220'000 franchi.