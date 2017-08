Dieselgate: da domani in vigore test Ue emissioni su strada

A partire da domani entrerà in vigore il giro di vite dell'Ue sui test delle auto per le emissioni, dopo lo scandalo del Dieselgate.

Le nuove regole, che erano state adottate oltre un anno e mezzo fa, prevedono che i nuovi modelli siano sottoposti a prove in condizioni di guida reale (Rde), per eliminare l'enorme discrepanza registrata tra i valori di emissioni diesel calcolati nei test di laboratorio e quelli misurati una volta su strada.

Inoltre diventano obbligatorie anche nuove prove di laboratorio più stringenti (Wltp), armonizzate a livello mondiale. In concreto, le emissioni di NOx (ossidi di azoto) e di particolato, che sono una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico e causa di oltre 40'000 morti premature l'anno nell'Ue, saranno misurate in maniera più affidabile in condizioni di guida reali (prova Rde).