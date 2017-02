Diga California: evacuati possono tornare casa, ma in arrivo piogge

Le autorità americane concedono di tornare nelle loro abitazioni ai 200.000 residenti dell'area della diga di Oroville, in California, che erano stati evacuati.

Mettendoli però in guardia sul fatto che devono tenersi pronti ad andarsene di nuovo se la situazione dovesse peggiorare. Con le piogge in arrivo, è intanto corsa contro il tempo per chiudere la falla: un muro d'acqua alto quasi 10 metri potrebbe travolgere la comunità.