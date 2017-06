Diminuite di un quarto le domande di asilo in maggio

Il mese scorso sono state registrate 1451 richieste, ha precisato la ministra di giustizia e polizia. Stando alle statistiche della Segreteria di Stato alla migrazione (SEM), erano 1885 nel maggio dello scorso anno.

Sommaruga non ha azzardato pronostici sull'andamento futuro del numero di domande, viste le cifre record di arrivi di migranti in Italia. In questo momento è difficile fornire una stima, ma la situazione può velocemente diventare "precaria", ha detto. Lunedì la consigliera federale incontrerà il ministro italiano dell'Interno Marco Minniti per discutere delle questioni relative ai migranti.