Dimissioni vice cancelliere austriaco Mitterlehner

"Ora basta", ha detto Mitterlehner in una conferenza stampa, definendo "paradossale il doppio ruolo di forza di governo e di opposizione", nel quale si troverebbe il suo partito.

"Non sono qui come fermata a richiesta, in attesa di un successore", ha aggiunto Mitterlehner, in palese riferimento al suo collega di partito e ministro degli esteri Sebastian Kurz.

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen aveva, proprio ieri, fatto appello a socialdemocratici e popolari a moderare i toni per la polemica che ormai da tempo intercorre tra i due partner di coalizione.

Il cancelliere socialdemocratico ha annunciato per le 13.30 una conferenza stampa sulle dimissioni di Mitterlehner.