Diplomazia e sport: 20 sportivi colombiani a Tenero

È questo l'obiettivo di un viaggio organizzato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che li porterà al Centro sportivo di Tenero dal 1° al 15 settembre.

I giovani provengono di Nariño, una regione del Sud-Ovest della Colombia, precisa una nota dei servizi di Didier Burkhalter. Durante il loro soggiorno, incontreranno altri sportivi e impareranno a conoscere discipline come il badminton, la scalata, il tiro con l'arco, l'unihockey e la pallamano.

Al programma parteciperà anche la squadra di pallacanestro dei Lugano Tigers. Incontri di lavoro e di riflessione porteranno i ragazzi a definire alcuni progetti sul modello svizzero di "Gioventù e sport", che, in seguito, lanceranno in Colombia. Parte del viaggio sarà pure dedicata al turismo, per far conoscere alla delegazione colombiana il Cantone del Ticino.