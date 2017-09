Disinnescata bomba a Francoforte

È stata disinnescata con successo la bomba della Seconda Guerra mondiale, che era stata ritrovata giorni fa in un cantiere di Francoforte. Gli artificieri hanno impiegato oltre tre ore per le operazioni di disinnesco dell'ordigno da 1,8 tonnellate.

Da stamattina all'alba, la città sul Meno ha messo in atto uno dei più grandi piani di evacuazione dal dopoguerra - Bild parla di un record - obbligando 65 mila persone a lasciare le loro abitazioni.

L'evacuazione era in programma fra le 6 e le 8 di stamani. Ma le operazioni sono state ritardate di un paio d'ore, a causa delle resistenze di alcuni residenti della zona rossa, che non volevano lasciare le loro case. Anche disinnescare l'ordigno è stato più complicato del previsto: se le tre spolette sono state disinnescate senza difficoltà, la carica esplosiva non è stata neutralizzata al primo colpo. Solo alle 19 è arrivato il cessato allarme: la bomba non costituisce più un pericolo per la popolazione, ha spiegato la polizia.