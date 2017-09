Disoccupati in aumento in agosto, ma tasso invariato al 3%

Alla fine di agosto erano 135'578 le persone iscritte presso gli uffici regionali di collocamento (URC) in Svizzera, 1652 in più rispetto al mese precedente. Il tasso di disoccupazione è dal canto suo rimasto invariato al 3,0%.

Lo rende noto oggi in un comunicato la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). In calo invece di 7280 unità il totale di disoccupati su base annua (-5,1%).

In Ticino i disoccupati ad agosto erano 5152, ossia 170 in più che a luglio (+3,4%) e due in meno (tasso invariato) in confronto a dodici mesi prima. Nei Grigioni erano 1046, 38 in meno su base mensile (-3,5%) e 254 in meno su base annua (-19,5%).