Disoccupazione: in settembre rimasto fermo al 3%

Il tasso di disoccupazione in Svizzera è rimasto fermo al 3% in settembre.

I rilevamenti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indicano che alla fine del mese scorso i disoccupati iscritti presso gli uffici regionali di collocamento erano 133'169, in calo di 2'409 unità rispetto ad agosto.

Rispetto a settembre dello scorso anno risulta invece una diminuzione di 9'506 unità (-6,7%). Complessivamente le persone in cerca d'impiego registrate erano 193'624, 1'710 in meno rispetto ad agosto e 9'944 (-4,9%) in meno rispetto a settembre del 2016.

La disoccupazione giovanile (15-24 anni) è diminuita di 1043 unità (-5,6%) arrivando a un totale di 17'709, ciò che corrisponde a 2'318 persone in meno (-11,6%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il numero di posti vacanti annunciati presso gli URC è aumentato di 17, raggiungendo 12'456 unità.

In Ticino la percentuale di senza lavoro si è attestata a settembre al 3,1%, invariata nel raffronto con agosto, mentre nei Grigioni il tasso è risultato dell'1,1%, in aumento di 0,2 punti percentuali.