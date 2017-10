Distribuzione Corano: canton Berna invita comuni a impedirla

Essa incita i giovani a radicalizzarsi e serve da piattaforma per simpatizzanti del gruppo Stato Islamico, indica una nota odierna della Direzione della polizia e degli affari militari.

Per le autorità bernesi la campagna condotta da "Lies!" si fonda su un atteggiamento anticostituzionale: si oppone ai principi democratici dello Stato di diritto, negando i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e diffondendo idee estremiste, si legge nel comunicato.

Da tempo le autorità in Svizzera stanno valutando quali misure adottare contro "Lies!". Durante la sessione autunnale delle Camere il Consiglio nazionale si è espresso a favore di un divieto, appoggiando una mozione in questo senso di Walter Wobmann (UDC/SO). Secondo il governo mancano però prove sufficienti dell'esistenza di una struttura organizzativa nel nostro Paese per poter intervenire e vietarla. Conscio della problematica, l'esecutivo sostiene comunque gli sforzi di Cantoni e Comuni per impedire la distribuzione.