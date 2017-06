Donazione sangue, serve uno sforzo in vista dell'estate

Con l'arrivo dell'estate servono donatori di sangue, perché nella stagione più calda le riserve scendono al livello più basso, complici le partenze per le vacanze e i periodi di attesa che devono essere rispettati dalle persone che tornano dall'estero.

In occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue, in programma domani, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e Trasfusione CRS Svizzera invitano tutti a farsi avanti. Tutte le informazioni su dove e come presentarsi - riferisce un comunicato odierno dell'UFSP - sono disponibili sul sito internet www.blutspende.ch .