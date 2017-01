Donne ricevono in media 37% in meno di pensione

In Svizzera le donne ricevono in media il 37% in meno di pensione rispetto agli uomini e su un anno la differenza è di circa 20 mila franchi, riportano oggi Le Matin Dimanche e la SonntagsZeitung.

Molte donne, afferma Andrea Gisler, presidente di "Frauenzentrale" a Zurigo, citata dai due domenicali, non sanno che un impiego a tempo parziale può ridurre drasticamente la rendita.

Esse non si preoccupano di questo aspetto fino a quando non giungono a un divorzio o restano vedove, ma a quel punto è ormai troppo tardi. La Gisler raccomanda quindi di mantenere un'occupazione di almeno il 70% per non subire perdite in termini di rendita o di carriera.