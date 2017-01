Doris Fiala proposta a presidenza donne PLR

Guidata dalla vicepresidente Petra Studer, la commissione ha valutato le varie candidature ed è giunta alla conclusione che la 60enne Fiala soddisfi completamente le condizioni per diventare la nuova presidente. La zurighese vanta infatti una lunga esperienza in Consiglio nazionale (dove siede dal 2007), può contare su una vasta rete di contatti ed ha un atteggiamento liberale, hanno indicato ieri sera le donne PLR in una nota.

La consigliera di Stato zurighese Walker Späh aveva annunciato lo scorso ottobre di non essere intenzionata a ripresentarsi per un nuovo mandato dopo i sette anni trascorsi alla testa della sezione femminile. La nuova presidente verrà eletta nel corso dell'assemblea generale in agenda il prossimo primo aprile.