Doris Leuthard discute di asilo con gli omologhi germanofoni

È essenziale, ha ricordato la presidente della Confederazione, che lo Stato elabori gli strumenti necessari al settore dell'asilo, come fa la Svizzera con le procedure veloci, i partenariati in materia di migrazione e gli aiuti al ritorno, precisa un comunicato governativo.

Ma - ha aggiunto la Leuthard - "ancora maggior importanza riveste l'integrazione economica e sociale degli immigrati e delle persone al beneficio dell'asilo, che avviene soprattutto mediante l'educazione, la formazione e l'integrazione nel mercato del lavoro". La ministra elvetica ha infine ricordato l'importanza dello spirito di solidarietà europeo.

L'agenda dei lavori prevedeva inoltre discussioni sulle priorità politiche dei singoli Stati. Per la Svizzera assumono tra l'altro particolare rilevanza le relazioni con l'Unione Europea. Doris Leuthard ha rilevato l'importanza del diritto internazionale per la comunità internazionale. "La certezza del diritto è centrale, anche in relazione alla Brexit", ha osservato.

Oltre alla presidente della Confederazione e al granduca Enrico di Lussemburgo, che ha fatto gli onori di casa, hanno partecipato all'incontro odierno re Filippo del Belgio, il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, quello tedesco Frank-Walter Steinmeier e il principe ereditario Alois del Liechtenstein.

L'incontro informale dei capi di Stato dei paesi germanofoni si tiene dal 2004 ed è organizzato a turno dai paesi partecipanti. La Svizzera l'ha ospitato per l'ultima volta nel 2012 e lo ospiterà di nuovo nel 2018.