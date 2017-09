Draghi esprimerà preoccupazione per supereuro

Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, esprimerà la sua preoccupazione per il rafforzamento dell'euro ma non farà alcun annuncio sul futuro del programma di Quantitative Easing di Francoforte.

È quanto emerge da un sondaggio condotto da Bloomberg su 61 economisti, secondo la maggioranza dei quali bisognerà attendere ottobre per avere indicazioni sul QE.

Resta previsto per gennaio 2018 l'avvio del tapering, con un percorso che dovrebbe verificarsi nell'arco di 9 mesi. È atteso invece per il quarto trimestre del 2018, o anche in un momento successivo, il primo rialzo dei tassi di riferimento.