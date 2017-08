Dragon agganciata con successo alla Stazione Spaziale

A manovrare il braccio robotico Canaderm2 per agganciarla sono stati l'astronauta Paolo Nespoli, e il suo collega americano Jack Fischer.

La capsula dovrebbe lasciare la Stazione Spaziale tra un mese circa. "Impacchettati" a bordo di Dragon ci sono i materiali per l'esperimento Perseo, messo a punto dall'Università di Pavia e Thales Alenia Space: una sorta di "abito spaziale", una giacca che contiene acqua per proteggere gli astronauti dalle radiazioni cui sono esposti nei lunghi viaggi e, in futuro, su basi lunari o marziane. C'è anche Aramis, della Thales Alenia Space: una app che usa la realtà aumentata per aiutare gli astronauti a organizzare il carico all'interno di un cargo.