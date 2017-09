Due nuovi sportivi nel mirino del fisco

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, indica oggi il Foglio federale, ha pubblicato un avviso riguardante una richiesta di assistenza amministrativa.

I due sportivi hanno tempo dieci giorni dalla pubblicazione di questo avviso per designare un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere le notifiche.

Negli ultimi anni diverse altre "star" del pallone erano finite nel mirino del fisco, in particolare francese. Parigi ha chiesto infatti in passato assistenza amministrativa per giocatori quali Yuri Djorkaeff, Claude Makelele, Patrick Vieira e Marcel Desailly. Tutti questi atleti hanno vestito la casacca nazionale dei "bleus".