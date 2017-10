Due svizzeri infrangono record del mondo distanza in aerostato

I due svizzeri hanno anche conquistato la competizione "America's Challenge" alla quale stavano partecipando, ha indicato oggi in un comunicato la loro squadra di sostegno e di comunicazione.

Sciboz e Tièche sono partiti domenica da Albuquerque, nello Stato del Nuovo Messico a sud-est degli Usa, atterrando ieri nei pressi di Labrador, in Canada. Il volo è durato in totale 59 ore e 35 minuti, superando il record precedente - detenuto dal 2005 dai due belgi Robert Berben e Benoît Siméons - mentre sorvolano la Taiga canadese.

In totale una quindicina di persone hanno assistito i due, tra cui anche specialisti meteo, fisici e strateghi. In particolare, l'Alta scuola d'ingegneria e d'architettura di Friburgo ha fornito un prezioso aiuto in diversi ambiti: dalla sabbia per gestire l'altitudine dell'aerostato, alle simulazioni digitali che hanno permesso di ottimizzare le traiettorie.