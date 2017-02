E' morto Kounellis, maestro dell'arte povera

Nato al Pireo il 23 marzo 1936, viveva nella capitale dall'età di 20 anni.

Qui esordì nel 1960 con la sua prima mostra personale alla galleria "La Tartaruga".

Nel 1972 Kounellis partecipò per la prima volta alla Biennale di Venezia e divenne poi un artista noto in tutto il mondo, esponendo in diversi continenti.