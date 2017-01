È morto Thibaut Cuisset, maestro del paesaggio

L'annuncio della scomparsa è stato pubblicato oggi dal quotidiano parigino 'Le Monde'.

Dopo i primi passi nel mondo della fotografia negli anni '80, dove si distinse per le sue foto documentarie pluripremiate, Cuisset affinò il suo stile di paesaggista in occasione di una borsa di studio dell'Accademia di Francia a Villa Medici a Roma (1992-93).

Le foto dei paesaggi firmati da Cuisset sono apparse su giornali, riviste e libri e sono state scattate in giro per il mondo, dall'Australia alla Svizzera, dal Giappone alla Russia, dall'Italia alla Namibia. Celebri, in particolare, le fotografie di Cuisset realizzare in Francia, dove i paesaggi immortalati sembrano richiamare quelli dipinti da Monet o Cézanne.