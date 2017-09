EasyJet: amplia network voli in connessione, 4 nuovi partner

EasyJet aggiunge 4 nuovi partner al network di compagnie aeree 'Worldwide by easyJet', lanciato ad inizio mese per consentire ai propri passeggeri di connettere i voli della low cost con servizi di lungo raggio di altri vettori.

Easyjet permetterà inoltre di acquistare voli di altre compagnie aeree dal proprio sito. I nuovi partner - che insieme trasportano quasi 3 milioni di passeggeri ogni anno ed estenderanno il network di easyJet con 30 nuove destinazioni sia di lungo raggio che regionali - operano su network complementari a quello di easyJet.

Si tratta della compagnia aerea italiana di lungo raggio Neos, che opera su un'ampia varietà di destinazioni di vacanza in Africa, Asia, Caraibi e Medio Oriente; la compagnia Aurigny, che offre servizi da e per le Channel Islands; il vettore francese La Compagnie, che accompagna i viaggiatori d'affari tra Parigi e New York; e la compagnia aerea francese, Corsair, che vola da Parigi verso destinazioni di lungo raggio in Africa, Caraibi e Oceano Indiano.

Tutte e quattro le compagnie hanno firmato accordi per la vendita dei propri voli sul sito di easyJet.