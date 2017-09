EasyJet lancia piattaforma voli intercontinentali low cost

Con il servizio "Worldwide by easyJet", sottolinea una nota della compagnia, i viaggiatori potranno prenotare i viaggi di lungo raggio. Unico inconveniente - riferisce il sito della Bbc -: toccherà al viaggiatore trasbordare il proprio bagaglio da un aeromobile all'altro.

Al momento easyJet parte con i collegamenti in connessione con WestJet e Norwegian che offrono voli verso Nord e Sud America e Singapore a partire dall'aeroporto di Londra Gatwick. Le mete raggiungibili al momento sono New York, Los Angeles, Orlando, Toronto e Singapore.

"Worldwide by EasyJet" offre inoltre la possibilità di acquistare su EasyJet.com anche biglietti di compagnie aeree partner. La compagnia regionale scozzese Loganair è un altro partner di lancio, i cui biglietti saranno in vendita dal prossimo mese sul sito. Loganair opera su un network complementare a quello di easyJet e permetterà ai passeggeri della compagnia di prenotare facilmente voli verso specifiche destinazioni regionali in Scozia.

EasyJet è ora in trattative con altre compagnie e altri aeroporti per allargare il servizio con l'obiettivo di offrire voli con destinazioni quali Milano, Genova, Amsterdam e Parigi.

"Worldwide by easyJet" consente inoltre ai passeggeri easyJet di acquistare prosecuzioni, via Londra Gatwick, su altri voli easyJet. Attualmente già 200'000 passeggeri prenotano voli easyJet in connessione attraverso Londra Gatwick autonomamente (es. Milano Malpensa - Reykjavík via Londra Gatwick) acquistando i voli e il prodotto GatwickConnects in tre transazioni separate.