Easyjet: punta aumentare donne in ruoli ingegneristici

L'iniziativa 'Amy Johnson' è stata lanciata nell'ottobre 2015 con l'obiettivo di raddoppiare il numero di nuove donne pilota al 12% in due anni. Ora EasyJet, che impiega 230 ingegneri nella manutenzione della flotta di oltre 270 aeromobili Airbus della compagnia, per il 2017 ha 14 posizioni di tirocinio aperte e ambisce a reclutare almeno sette ingegneri donne. I candidati selezionati - si legge in una nota - cominceranno il corso di formazione della durata di due anni nel novembre 2017.

Il settore dell'ingegneria aeronautica, come la professione del pilota, è infatti ancora un settore dominato dagli uomini - evidenzia la compagnia in una nota. Solo il 9% di tutto il personale ingegneristico in Gran Bretagna è donna, mentre il 5% di coloro che lavorano nel dipartimento di ingegneria di EasyJet sono donne e la compagnia vuole incrementarne il numero.

"In EasyJet diamo valore alla diversità, per questo dopo il successo dell'iniziativa Amy Johnson siamo orgogliosi di poter proseguire con il programma di assunzioni nei tirocini ingegneristici", spiega il responsabile delle Operazioni di Manutenzione di EasyJet, Aidan Kearney. "La carriera di ingegnere aeronautico è affascinante e gratificante e vorremmo che più donne portino le loro competenze a favore di questa professione", aggiunge.