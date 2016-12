Ebola: vaccino efficace al 100%, pronto per prossima epidemia

Il vaccino, chiamato rVSV-ZEBOV, è stato sperimentato in Guinea verso la fine dell'epidemia scoppiata nel 2014, con il metodo dei "cerchi concentrici". Ad ogni nuovo caso venivano identificati i contatti più stretti e i "contatti dei contatti", con ogni anello che conteneva circa 80 persone. Ad ogni anello veniva somministrata, agli adulti, la vaccinazione subito o dopo tre settimane in una prima fase del test. Dopo la pubblicazione dei risultati preliminari invece, il vaccino è stato offerto a tutti subito, anche ai bambini con più di sei anni.

Nelle persone vaccinate subito, conferma lo studio, non c'è stato nessun nuovo caso, mentre in quelle vaccinate con ritardo 23 casi. Il risultato, afferma l'Oms, fa sperare che la prossima epidemia non sarà senza difese come avvenuto per quella di due anni fa, che ha fatto 11'300 morti. "Ebola ha lasciato un'eredità devastante nel nostro paese - afferma Keita Sakoba, direttore della National Agency for Health Security in Guinea -. Siamo orgogliosi di essere riusciti a contribuire allo sviluppo di un vaccino che impedirà ad altre nazioni di passare quello che abbiamo passato noi".

Lo scorso gennaio il Gavi, l'alleanza mondiale sui vaccini, ha garantito a Merck, l'azienda che lo ha messo a punto, 5 milioni di dollari per continuare nelle pratiche per la registrazione, e come parte dell'accordo, 300mila dosi saranno stoccate per essere usate in caso di emergenza.