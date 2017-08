Eclissi: Facebook, evento più seguito del Super Bowl

L'eclissi è stata condivisa e seguita in diretta sul social network con più di 129'000 Facebook Live trasmessi da persone ed editori, fa sapere la compagnia. Tutti i video - in diretta o in differita - relativi all'eclissi solare sono stati visti nel complesso oltre 365 milioni di volte.

Il Facebook Live della Nasa è stato il video in diretta più seguito sulla piattaforma e attualmente ha 29 milioni di visualizzazioni. Durante il live, a un certo punto, più di mezzo milione di persone dagli Stati Uniti e dal resto del mondo si sono sintonizzate contemporaneamente per seguire la copertura in tempo reale dell'agenzia spaziale americana su Facebook.