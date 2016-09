Economia verde: vicepresidente Roche André Hoffmann favorevole

Persuaso della giustezza del testo, su cui popolo e Cantoni si esprimono tra due settimane, pensa che il parlamento saprà attuarlo senza nuocere all'economia elvetica.

"Non sono preoccupato. Le nostre università e le nostre imprese sono assolutamente in grado di fornire le innovazioni necessarie", dichiara Hoffmann in un'intervista pubblicata oggi da Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung. A suo avviso la Svizzera non può permettersi di rimanere a margine delle svolte ecologica e in materia di rivoluzione "cleantech".

"Come tutte le aziende liberali, Roche evidentemente vede di cattivo occhio le regolamentazioni statali. Tuttavia penso che non potremo sottrarci a una certa regolazione", spiega il vicepresidente del gruppo farmaceutico basilese.

L'altro ieri il responsabile del settore ambiente ed energia del gruppo Novartis Markus Lehni, in interviste a vari media, ha dichiarato che l'obiettivo degli autori dell'iniziativa "Per un'economia sostenibile ed efficiente in materia di gestione delle risorse (economia verde)" - ossia ridurre l'impronta ecologica a un livello sopportabile per il pianeta entro il 2050 - è realista "per un'azienda". "Ma la situazione di un'impresa non è comprabile a quella dell'economia di un intero Paese e della Terra".