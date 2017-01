Edifici: risanamento energetico di competenza Cantonale

È quanto prevede la riorganizzazione del Programma Edifici di Confederazione e Cantoni.

Questi ultimi possono in tal modo adattare in modo mirato i programmi alla propria regione, precisa una nota odierna dell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Il finanziamento avviene come già sinora attraverso i proventi della tassa sul CO2, che Berna versa ai Cantoni esclusivamente sotto forma di contributi globali, e i mezzi di promozione cantonali.

Gli edifici sono responsabili di un terzo delle emissioni di CO2 e del 40% del consumo di energia in Svizzera, ricorda l'UFE. Questo programma, varato nel 2010, mira a ridurre notevolmente consumo di energia negli immobili ed emissioni di CO2.

La riorganizzazione, stabilita nella riveduta ordinanza sul CO2, segue le raccomandazioni del Controllo federale delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali. maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.dasgebaeudeprogramm.ch.