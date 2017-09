Edwards Lifesciences cancella 250 impieghi a Horw (LU)

La ristrutturazione è frutto di un'analisi globale delle attività, spiega la società in un comunicato odierno. Lo stabilimento di Horw, rilevato in seguito a un'acquisizione nel 1985 e ospitato da un ex edificio scolastico, non era più in grado di soddisfare le esigenze di un moderno centro di produzione. L'azienda ha anche valutato - e poi scartato - l'ipotesi di una modernizzazione dell'unità.

Il gruppo ha avviato la procedura di consultazione come previsto nei casi di licenziamenti collettivi. Promette un generoso piano sociale e sosterrà i dipendenti nella ricerca di un nuovo posto di lavoro.

È previsto di ridurre la produzione a tappe sino a metà del 2018. La gran parte delle maestranze dovrà lasciare l'impresa entro la fine di gennaio.

Edwards Lifesciences continuerà per contro a mantenere a Nyon (VD) la sua sede regionale europea, che dà lavoro a 130 persone.