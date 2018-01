Egitto: 4 arresti per mongolfiera precipitata a Luxor

Ad essere posti in custodia cautelare per quattro giorni sono stati il pilota del pallone aerostatico, due dirigenti della società che ha organizzato il volo e il responsabile dell'aeroporto che ha autorizzato il decollo, precisa un altro media egiziano, il sito Al Dostor.

La mongolfiera era stata investita in volo da forti venti a 450 metri di altezza mentre sorvolava i dintorni di Luxor, città nota per i suoi templi e tombe faraonici.

L'aeromobile aveva compiuto un rovinoso atterraggio in cui era rimasto ucciso sudafricano, come precisato dal governatorato di Kuxor smentendo che si trattasse di una donna.

Intanto, col decollo di dieci palloni che trasportavano circa 200 turisti, oggi sono riprese le gite in mongolfiera a Luxor: lo segnala l'agenzia Mena citando una fonte ufficiale dello scalo di Qurna dedicato a questi voli di cui ne vengono compiuti 22 al giorno.

Già in passato vi erano stati incidenti con mongolfiere in Egitto: il più grave era stato quello del 2013 in cui morirono 19 turisti stranieri per l'incendio di un pallone aerostatico, ricorda l'agenzia Ap.