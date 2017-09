Elezione CF: Ignazio Cassis eletto con 125 voti al secondo turno

L'esecutivo federale riannovera così un esponente della Svizzera italiana dopo 18 anni.

Il Parlamento ha preferito questa soluzione all'elezione di un terzo rappresentante romando in governo. In base alla Costituzione federale "le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate" nel Consiglio federale. Si prosegue quindi con la formula contraddistinta dalla concordanza aritmetica: 2 UDC, 2 PS, 2 PLR e 1 PPD. Tutte le quattro principali forze politiche del Paese sono rappresentate in governo.

Non ce l'hanno fatta né il candidato ginevrino del PLR Pierre Maudet (62 voti al primo turno e 90 al secondo), né la vodese Isabelle Moret (28 al secondo turno, dopo i 55 ottenuti al primo). Dal primo di novembre, il governo avrà quindi quattro membri germanofoni e due francofoni e un italofono.