Elezione CF: Pierre Maudet, "delusione, ma anche forza"

Il candidato ginevrino al Consiglio federale, Pierre Maudet, non ha nascosto "un sentimento di delusione" dopo l'investitura del ticinese Ignazio Cassis, "ma allo stesso tempo un sentimento di forza", ha dichiarato alla RTS.

Anche se ha perso, il 39enne ha "appreso molto" da questa campagna. "Sono dovuto uscire dalla mia zona-comfort", ha detto. Il consigliere di Stato ginevrino si è congratulato con Cassis per la sua elezione e valuta il proprio risultato come un riconoscimento della sua attività in seno all'esecutivo del suo cantone.

Grazie a questa esperienza, si sente più forte, fiducioso e capace di accogliere le sfide che l'attendono come consigliere di Stato, funzione che lo porterà spesso a Berna. Il ginevrino non esclude peraltro una sua futura candidatura per il Consiglio federale.