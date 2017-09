Elezione CF: PLR, "importanza differenza linguistica e culturale"

Il PLR si congratula per l'investitura del ticinese Ignazio Cassis in Consiglio federale e sostiene che con questa elezione l'Assemblea federale abbia voluto sottolineare "l'importanza della rappresentazione linguistica e culturale in governo".

I liberali-radicali ringraziano anche Pierre Maudet e Isabelle Moret per le loro "eccellenti candidature".

Con Cassis "l'esecutivo guadagna un membro competente e di esperienza, che si impegnerà con tutte le forze per gli interessi della Svizzera", indica il Partito liberale radicale in una presa di posizione.

"Il neo eletto possiede competenze per questo incarico in Consiglio federale grazie al suo lavoro in Consiglio nazionale (dal 2007) e nella presidenza del gruppo parlamentare del PLR (dal 2015)", afferma il suo partito. "Le sue competenze, la sua leadership, la sua integrità e la sua collegialità hanno convinto", dichiara il PLR, ritenendosi "orgoglioso" che Cassis possa rappresentare "i valori liberali" in governo.