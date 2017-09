Elezione CF: PPD, Lombardi "la Costituzione è rispettata"

Il PPD si felicita del ritorno di un ticinese in Consiglio federale. "Siamo contenti che Ignazio Cassis sia passato rapidamente con un'unità chiara. La Costituzione è rispettata", ha dichiarato al termine dell'elezione Filippo Lombardi.

"Ciò è importante per l'insieme della Svizzera", ha aggiunto.

Il Partito popolare democratico si attende che Cassis si attenga al principio della collegialità, oltrepassi le divisioni partitiche e sia un costruttore di ponti.

Il PPD si rallegra che la Svizzera italofona ritrovi con il nuovo consigliere federale un rappresentante della cultura e della lingua italiana in governo. Si aspetta che Cassis si impegni per il bene della Svizzera, ha indicato il partito in un comunicato.