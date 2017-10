Elio e le Storie Tese, dopo 37 anni band si scioglie

Il concerto di addio sarà il 19 dicembre al Forum di Assago (Milano). "Ci teniamo a salutare il nostro pubblico con una cerimonia di un certo livello. Inoltre vogliamo lasciare un bel ricordo, di persone ancora giovani e scattanti", dicono Elio e le Storie Tese.

Il 2016 li ha visti protagonisti a Sanremo, poi è uscito il decimo album "Figgatta de blanc"; nel 2017 la band milanese ha conquistato l'Italia con il TUR 2017, ma ha anche affrontato il suo primo tour europeo con concerti in 12 città - da Parigi a Londra, da Madrid a Budapest, da Amsterdam a Berlino - registrando sold out ovunque.

Da venerdì 20 ottobre "Licantropo vegano", l'ultimo singolo di Elio e Le Storie Tese, sarà in radio e disponibile sulle principali piattaforme streaming e in digital download. Per l'occasione verrà realizzato un 45 giri esclusivo, cimelio imperdibile di una delle band italiane più apprezzate da pubblico e critica. Il vinile sarà in vendita in esclusiva sul sito Musicfirst.it dal 31 ottobre.

I biglietti del concerto, prodotto e organizzato da F&P Group, sono già disponibili in prevendita su fepgroup.it, su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Radio Deejay è media partner ufficiale.

Dal sito web ufficiale la band sta invitando le Fave, appellativo usato per i fan del gruppo, ad aiutarla a comporre la scaletta per il concerto. Qui il link: http://elioelestorietese.it/scaletta/.