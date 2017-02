Elon Musk su orme Apollo, 2 turisti nello spazio in 2018

Un obiettivo a portata di mano, almeno dal punto di vista temporale: il primo viaggio turistico fuori dall'orbita della Terra, e il primo intorno alla Luna dal 1972, è in calendario per il secondo trimestre del 2018.

I due turisti, di cui non sono stati diffusi i nomi, pagheranno di tasca loro e hanno già lasciato un "deposito significativo", afferma Musk, senza entrare nei dettagli dei costi. I prezzi, si limita a dire, sono paragonabili allo spedire astronauti all'International Space Station, operazione che attualmente costa 70 milioni di dollari.

I due turisti, oltre a essere ricchi, dovranno anche essere coraggiosi. I rischi del viaggiare nello spazio sono elevati: 18 cosmonauti e astronauti sono finora morti nello spazio, con un tasso di mortalità dell'1,4% per persona per volo. "Stiamo facendo il possibile per minimizzare il rischio, ma di certo non può essere zero", spiega Musk.

Se la missione avrà successo, i due passeggeri viaggeranno nel sistema solare più velocemente di chiunque altro, percorrendo in un settimana fino a 600.000 chilometri. Il lancio avverra' dallo storico Pad 39A del Kennedy Space Center, vicino a Cape Canaveral, lo stesso usato dalle missioni lunari dell'Apollo