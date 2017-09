Emmen (LU): petizione per limitare rumore jet militari

Sei settimane senza jet d'estate e non più di 3000 movimenti aerei l'anno: è quanto chiede una petizione lanciata per limitare il rumore nelle vicinanze dell'aerodromo militare di Emmen (LU).

Il testo sottoscritto da 9835 persone è stato consegnato oggi al capo del Dipartimento della difesa Guy Parmelin, ha indicato l'associazione SFE, che si batte per gli interessi degli abitanti della regione.

In seguito alla chiusura ai voli militari dell'aeroporto di Sion (VS) e al potenziamento - alla fine di quest'anno - della polizia aerea, l'esercito dal 2018 aumenterà l'attività a Emmen, come peraltro pure a Payerne (VD) e Meiringen (BE). Oggi nella località lucernese i voli degli apparecchi delle forze aeree sono circa 11'000: l'anno prossimo dovrebbero aumentare circa del 20%.

Nel 2012 un'analoga petizione era stata presentata al predecessore di Parmelin, Ueli Maurer. Il consigliere federale UDC aveva fra l'altro risposto che l'aerodromo, insieme ad Armasuisse e alla Ruag, è ad Emmen all'origine di numerosi posti di lavoro.