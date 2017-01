Empa vuole rafforzare la filiale di Thun (BE)

Il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) vuole costruire a Thun (BE) un nuovo centro di competenze per processi innovativi quali la stampa in 3D. L'Empa, che ha sede a Dübendorf (ZH), possiede già una filiale nell'Oberland bernese.